北海道・富良野警察署は2025年10月2日、新潟県の会社役員の男（38）を強盗の疑いで逮捕しました。男は10月1日午後3時ごろ、上富良野町東町4丁目の路上で、チリ国籍の30代の女性を押し倒して、現金約6万円が入ったポーチなどを奪った疑いが持たれています。男と女性は内縁関係で、仕事の出張で富良野に来ていました。午後2時半すぎ、女性から「もめている」と警察に通報があり、その後、女性は滞在先から逃げ出しました。男は