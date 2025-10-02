野生チンパンジーの研究で知られ、環境保護にも尽力したイギリスの霊長類学者、ジェーン・グドールさんが亡くなりました。91歳でした。ジェーン・グドール研究所は1日、グドールさんが講演ツアーのため滞在していたアメリカ・カリフォルニア州で亡くなったことを確認したと発表しました。91歳でした。グドールさんは1934年、ロンドンで生まれ、26歳のときに東アフリカのタンザニアで野生チンパンジーの研究を開始。チンパンジーが