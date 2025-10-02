◆米大リーグワイルドカードシリーズ第２戦ドジャース―レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）「キケ」の愛称で親しまれるドジャースのＥ・ヘルナンデス内野手（３４）が１日（日本時間２日）、ワイルドカードシリーズ第２戦となる本拠地・レッズ戦の試合前会見に出席。この日も「７番・左翼」で先発出場する“お祭り男”は今季の山本由伸投手（２７）を絶賛した。キケと由伸といえば、昨年