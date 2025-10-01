木村文乃 「日本メガネベストドレッサー賞」授賞式が１日、都内で行われ、木村文乃が芸能界部門を受賞した。主演を務めたフジテレビ系ドラマ『愛の、がっこう。』での小川愛実役の印象も強く、それがきっかけとなっての受賞となり「愛実にとってメガネは切っても切り離せない。ドラマに関わったみんなにやったよ！って伝えたい」と笑顔を見せた。