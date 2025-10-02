【韓国】 消費者物価指数（CPI）（9月）08:00 予想0.6%前回-0.1%（前月比) 予想2.0%前回1.7%（前年比) 【豪州】 貿易収支（8月）10:30 予想63.2億豪ドル前回73.1億豪ドル（貿易収支) 【スイス】 消費者物価指数（CPI）（9月）15:30 予想-0.1%前回-0.1%（前月比) 予想0.3%前回0.2%（前年比) 【香港】 小売売上高（8月）17:30 予想N/A前回1.8%（価格・前年比) 予想N/A