トランプ米大統領（ロイター＝共同）、中国の習近平国家主席（新華社＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は1日、自身の交流サイト（SNS）で、中国の習近平国家主席との「4週間後の会談」では米国産の大豆輸出が主要な議題になると明らかにした。10月末に韓国で開幕するアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に合わせ、両首脳は第2次トランプ政権下では初めての対面協議に臨む予定。米国にとって大豆輸出拡大は、米