記事監修医師：横引 良評（ヨコデンタルクリニック院長 歯科医師・社会福祉士・介護支援専門員） 歯周病が認知症と関連があるって本当ですか？ 歯周病と認知症は遠い疾患（病気）で一見関係がないように思えるかもしれませんが、近年は関係性が示唆されています（1～3）。歯周病は歯ぐきや歯を支える骨（歯槽骨）に炎症を引き起こす病気です。初期の段階では歯ぐきが腫れて赤くなり、軽い出血が見られる程度ですが、進行す