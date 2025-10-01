ロンドン発のファッションブランド「ステファン クック（Stefan Cooke）」を手掛けるジェイク・バート（Jake Burt）のショップ「Jake’s」が、大阪の古着店「11747391」と東京の古着店「KIOSQUE CC」で日本初となるポップアップを開催する。期間は大阪が10月11日と12日の2日間、東京が10月18日と19日の2日間。 【画像をもっと見る】 「Jake’s」は、ロンドンのVyner Streetで毎週土曜日のみ営業。今回のポップアップでは、1960