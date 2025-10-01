「パレススケートボード（PALACE SKATEBOARDS）」が、福岡に国内3店舗目の旗艦店をオープンする。営業開始日は10月4日。オープンに合わせて、福岡店限定アイテムを展開する。 【画像をもっと見る】 限定アイテムは、「FUK U OKA」「フクオカ」「福岡」などの文字を用いた限定グラフィックをデザイン。バーシティジャケット、フットボールジャージ、トラックジャケット、トラウザーズ、Tシャツ、クルーネック、スカーフ、キャッ