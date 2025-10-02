2日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比320円高の4万4860円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 47379.90円ボリンジャーバンド3σ 46258.73円ボリンジャーバンド2σ 45137.57円ボリンジャーバンド1σ 44985.00円一目均衡表・転換線 44914.00円5日移動平均 44860.00円2日夜間取引終値 44550.85円1日日経平均株価現物終値 4401