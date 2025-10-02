2日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の711ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 811.23ポイントボリンジャーバンド3σ 795.10ポイントボリンジャーバンド2σ 778.97ポイントボリンジャーバンド1σ 777.25ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 762.84ポイント25日移動平均 759.56ポ