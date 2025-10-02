ふすまを外して押し入れを「見せる収納」にしたことで感じた“暮らしの変化”とは…？（筆者撮影）【画像を見る】40代夫婦が暮らす築35年マンション、押し入れ収納のビフォーアフター築35年の賃貸マンションでの夫婦2人暮らしや、日々の気づき、心動かされた瞬間を動画発信している深尾双葉さん。かつては古道具屋を営み「物を集めることが大好きだった」という彼女は、能登半島震災、そして40代に入ったことを経て、物との向き合