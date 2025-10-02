川崎と柏はルヴァンカップの準決勝でも対戦するJ1リーグ第32節で唯一の上位対決となった川崎―柏は、互いに攻撃的なスタイルを標榜するチームらしくゴールの奪い合いとなり4-4で引き分けた。ただし「観る側は面白かったかもしれないけれど…」と、川崎の長谷部茂利監督は渋い表情を作った。結局6位までを占める他の上位5チームが全て勝利を飾っただけに、どちらにとってもリーグ制覇が遠退く痛恨の引き分けとなった。実は両者