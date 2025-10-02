マニー・ラミレス氏が大谷翔平に言及米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、9月30日（日本時間10月1日）に本拠地で行われたレッズとのワイルドカードシリーズ第1戦に「1番・DH」で出場し、初回に先頭打者本塁打、6回に2本目の本塁打を放つなど5打数2安打3打点と活躍。チームの10-5の勝利に貢献した。レギュラーシーズンでは投打に活躍した大谷を、MLB通算555本塁打のマニー・ラミレス氏は「MVPさ」と絶賛している。レッドソ