突然ですが、「国鉄」が何の略か知っていますか?正しく答えられますか…？気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「日本国有鉄道」でした！正式名称は「日本国有鉄道」。1949年（昭和24年）に発足し、1987年（昭和62年）に分割・民営化されて現在のJRグループに引き継がれました。国が所有・運営する鉄道事業体であり、日本全国の鉄道網を整備・運行していたんですよ！次回の難解略語もお楽しみに！【難解略語】「PDCA」の