広島県尾道市の公立小学校に通っていた女子児童A子さん（当時4年生）が、同級生から無理やり給食を食べさせられ、心痛から不登校となり「適応障害」と診断された。A子さんは2年生の頃から継続的にいじめのターゲットにされており、その状況に学校が対応できずにいる中で起きた事件だった。（全2本の1本目）【写真】同級生と比べてもひときわ小柄だったA子さん。爪には内出血の跡が…いじめが原因で不登校に追い込まれたA子さんは