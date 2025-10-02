今年70歳を迎えたアグネス・チャンさんは、「関心を持つことが人とつながる力の始まり」と語ります。小さな「ありがとう」や「こんにちは」が、心を温め世界を豊かにするのです。アグネス・チャンさんの新刊『ひなげしはなぜ枯れない心も体もしなやかでいるための45のヒント』（ワニブックス刊）から一部編集してお届けします。コミュニケーションの基本今の世の中は、「人と関わらない方が楽」という空気もあるかもしれません。