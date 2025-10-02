カトープレジャーグループは、「赤沢迎賓館」を9月30日にリニューアルオープンした。客室は全15室で、うち1室は離れ特別室。全客室に露天風呂を備え、日本庭園や自然を望める。館内は網代編みの天井や聚楽の塗り壁などの意匠を用い、大浴場の湯には伊豆の水深800メートルから汲み上げた海洋深層水を使用する。食事は伊豆の魚介や地元食材を使う日本料理を提供する。宿泊中に利用できる施設として、連絡通路で直結する赤沢スパの海