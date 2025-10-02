人に好かれる人、嫌われる人の違いはどこにあるのか。コミュニケーショントレーナーの司拓也さんは「人に好かれ、信頼される人は相手の感情に合わせた会話を心掛けている。例えば、相槌は相手に興味を示し、大切にされているという実感を与えている」という――。※本稿は、司拓也『信頼される人の話し方軽く見られる人の話し方』（KADOKAWA）の一部を抜粋・再編集したものです。■相槌は「あなたを大切に思っています」と伝える