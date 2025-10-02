JR西日本によりますと、昨夜（1日）11時35分ごろ、JR伯備線の方谷～井倉間で落石を知らせる警報が鳴動したため、寝台特急サンライズ「出雲」は以下の区間で運転を取り止めたということです。 【写真を見る】JR岡山駅で切り離された寝台特急サンライズ【瀬戸】―【出雲】 【東京⇒出雲市方面】・10月1日始発サンライズ出雲号（10月2日岡山駅午前6時34分発）～（10月2日出雲市駅10時00分着）