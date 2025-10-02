中国経済の見通しが明るくなる気配は一向に見えない。前編記事『バフェットがついにBYDを見限り…過当競争で疲弊する中国EV業界に空前の“冬の時代”がやってくる』で見てきたように、投資の神様ウォーレン・バフェットが会長兼CEOを務めるバークシャー・ハザウェーが一時約10％を保有していたとされるBYD株式をすべて手放した。バークシャーは長期的成長の見込める企業への投資を基本戦略としている。つまりBYDを見限ったといって