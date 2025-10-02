「スパイ防止法」の制定を掲げる政党が台頭している。評論家の白川司さんは「日本には、他国のようなスパイ摘発機関がなく、『スパイ天国』となっている。半導体技術などを狙う産業スパイを取り締まるためには、それに対応できる組織と人材が必要だ」という――。写真＝iStock.com／DNY59※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／DNY59■「スパイ天国」の是正は失敗続き2025年の参議院選挙で「スパイ防止法」の制定を公約に掲げ