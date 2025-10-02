長野県にある天龍村は、県内で最も高い60％に及ぶ高齢化率で、2025年には初めて人口1000人を割り込み、消滅可能性自治体に指定されている。９月に都内で開催された移住相談イベント「ふるさと回帰フェア」で、その天龍村の担当者からこんな言葉が漏れた。「（移住者に村を宣伝するイベントですが）こちらでも、移住者を人選したいと思っているんです」人口減に悩む自治体にとって、自分たちの地域に住んでくれる移住者はありがたい