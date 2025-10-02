ブラジルサッカー連盟（CBF）は1日、日本代表と韓国代表と対戦する今月のアジア遠征に向けたブラジル代表メンバー26名を発表した。23大会連続23回目のワールドカップ出場を決めたブラジル。カルロ・アンチェロッティ監督が今回の遠征メンバーに選出したのは以下の選手たちだ。GK：ベント（アル・ナスル/KSA）エデルソン（フェネルバフチェ/TUR）ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）DF：カイオ・エンヒキ（モナコ/FRA）カルロス・アウ