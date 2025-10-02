●今朝も底冷え強く、日中は真夏の暑さで寒暖差が大きい●あす3日(金)から天気下り坂。きょう2日(木)の日ざしの有効活用を●新たな熱帯低気圧が発生。今後台風へ発達するも、日本への影響は無し＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜も西日本を中心によく晴れました。この時間も県内付近はよく晴れていますが、大陸方面からは大きくまとまった雲が接近してきています。 よく晴れたことで、今朝も放射冷却による底冷えが強くなりました。