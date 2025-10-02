ペットを飼う時、どんなことに気を付ければいいか。ペットジャーナリストの阪根美果さんは「昔は、公園や河川敷で犬を自由に走らせるのは愛情表現の一つと見なされていた。しかし現在は、公共の場ではリードを装着することが愛犬と他者、そして飼い主自身を守るための絶対的なルールになっている」という――。写真＝iStock.com／amandafoundation.org※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／amandafoundation.org■炎天下の車