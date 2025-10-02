血液のゴミはどうやって取り除かれるのか全身に張りめぐらされた血管をすべてつなぎ合わせると、地球2周半（10万キロメートル）にもなるという話を皆さんも聞いたことがあると思います。じつは、この血管のうちの99パーセントを占めているものが毛細血管なのです。毛細血管は、名前のとおり「毛のように細い」血管で、その多くは細動脈と細静脈を結んでいます。毛細血管の直径は、5〜15マイクロメートル（マイクロは100万分の1）で