■MLBナ・リーグWCS第2戦カブスーパドレス（日本時間2日、リグリー・フィールド）ナ・リーグワイルドカードシリーズの第2戦が行われて、カブス・鈴木誠也（31）が本拠地でのパドレス戦に“5番・ライト”で先発出場。4打数1安打。今永昇太（32）はメジャー初の中継ぎでプレーオフ初登板、4回を投げて、被安打3、奪三振3、四死球2、失点2（自責点2）。M.マチャド（33）に痛恨のホームランを浴びて追加点を奪われた。パドレスは1