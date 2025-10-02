2025年の9月で78歳となった泉ピン子さん。2025年も3月に放送したスペシャルドラマ『花のれん』（テレビ朝日）につづき、現在放送中のドラマ『寺西一浩ミステリー・SPELL・死因』（BSフジ日曜24時30分〜25時）に霊能者役で出演中だ。7月には昭和音楽大学でクラシックの生演奏と共に講演会をし、10月28日には東京・三越劇場での講演会も開催される。さらにこの日は佐藤隆太さん、星野真里さん、あめくみちこさんとの公開記者会見で