2025年９月７日に石破茂首相が辞意を表明し、永田町は一気に「総裁選モード」へと突入した。実質的に今回の総裁選は次の首相を決める選挙でもある。立候補したのは、届け出順に小林鷹之氏、茂木敏充氏、林芳正氏、高市早苗氏、小泉進次郎氏の5名。直接の投票権はないとはいえ、国民が特に気になるのは各候補が掲げる物価高対策や経済政策だろう。ただ実は、誰が総裁の座に就くかによって、住宅ローン金利にも影響を及ぼす可能性が