保守色を抑え、現実路線を演出したと言われる高市早苗氏の出馬会見。本心はいったいどこにあるのかー永田町の生き字引、政治解説者の篠原文也氏が迫る。たかいち・さなえ／'61年、奈良県生まれ。テレビキャスターなどを経て、'93年の衆院選で奈良県全県区から初当選。自由党、自由改革連合、新進党を経て、'96年、自民党に入党。自民党政調会長、総務大臣、経済安全保障担当大臣などを歴任したしのはら・ふみや／'47年、大分県生ま