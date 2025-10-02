ラブホ通いが問題になった前橋市長や学歴詐称疑惑の伊東市長を始め市長の不祥事は枚挙にいとまがない。【全国不祥事市長マップ】岩手県盛岡市、神奈川県横須賀市…ほか、「まだまだあるぞ！市長の不祥事」別掲の図を見ていただきたい。最近発覚した市長の不祥事・トラブルが全国で7件もある。なぜ、問題市長がこんなに多いのか。その背景に、自治体を運営する市長には法律上、強大な権限が与えられ、ワンマンになりやすいと