この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 「字が上手になりたい」小1の努力に4万いいね ご紹介するのはヒナ@目指せ1年で－10kg！(@hinamama_cm)さんが投稿したある写真です。子どもが何かに対して熱意を持って取