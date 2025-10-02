元巨人の元木大介氏（５３）が９月２９日付で自身のインスタグラムを更新。元巨人の清原和博氏、元横浜の野村弘樹氏との３ショットを公開した。「お疲れ様です。昨日は甲子園レジェンドメモリアルトークショー！！レジェンドの清原さんと野村さんに出演して頂きました」と書き出し、「めっちゃ緊張しましたが御二方がとても優しくいっぱいお話しして頂き助かりめっちゃ楽しかったです。本当ありがとうございました」と感謝をつ