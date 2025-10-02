歌舞伎俳優の片岡愛之助が９月２８日付で自身のインスタグラムを更新。Ｂ’ｚの稲葉浩志との豪華な２ショットを公開した。「南座『流白浪燦星』初日より本日千穐楽まで全日完売でした！！有難う御座いました」と書き出し、「以前、稲葉さん御夫妻と私達夫婦４人で食事した時、ルパン歌舞伎、絶対行きたいと言って下さってましたが、まさかまさか、多忙の中、朝から新幹線で京都まで来て下さいました」と記した。「本当に嬉しか