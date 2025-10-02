トリンプ秋冬新作「秘めわざ」が10月1日（水）より全国発売♡ コンフォートワイヤー採用でノンワイヤーのような快適さと、肌に溶け込むなめらかな着けごこちを実現。360度どこから見ても美しいボディラインを叶える「すっきりパワーゾーン」搭載で、バストだけでなく脇や背中までトータルサポート。さらに、ガードルも新登場でまるではいていないような心地よさを体感できま