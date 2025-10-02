俳優の大地真央（６９）が９月２９日付で自身のインスタグラムを更新。夫婦ショットを公開した。「久しぶりのたこ焼きパーティー」と書き出し、黒地に桜が散りばめられた珍しいドジャースＴシャツ姿でタコパを楽しむ様子をアップ。また、「＃森田シェフ＃こだわりのたこ焼き＃４種類＃ソース味＃醤油味＃中華＃イタリアン＃美味しい＃私は助手＃しかし＃カレーを作った＃１から１人で作った＃自慢にならない＃カレーはスパイ