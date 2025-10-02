俳優の小芝風花（２８）が９月３０日付で自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを公開した。顔文字を３つ投稿し、自然に囲まれた場所でノースリーブにデニムを合わせたカジュアルなスタイルを披露。笑顔でピースする写真をアップした。この投稿にファンからは「美しい」「雰囲気変わった」「ナチュラル」「大人っぽい」などの反応が寄せられている。