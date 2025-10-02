158の国と地域が参加し自国の文化を発信している大阪・関西万博。【写真】若手の陶芸作家、陶芸講師として活躍する水上侑子さん今、SNSではそんな万博参加国の一つ、チュニジアの陶芸家と日本の陶芸家による秘かなコラボレーションが注目を集めている。チュニジアパビリオンでは開幕当初より足で蹴って回す蹴ろくろを用いた陶器の実演販売を実施。ただ期間限定という万博の特性上、陶器の焼成まではおこなっていなかったのだが、大