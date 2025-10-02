2025年9月7日、プロ野球・阪神タイガースは2年ぶりのセ・リーグ優勝を決めました。前回のセ・リーグ優勝は2023年ですが、この2年間で阪神タイガースの親会社である阪神電気鉄道（阪神電車）はどのように変わったのでしょうか。長いようで短い2年間を簡単に振り返りました。【写真】レトロな配色がかわいい赤胴車は2025年に復活青胴車の引退、赤胴車の復活私が真っ先に思い浮かべたニュースは、2025年2月の青胴車引退です。長年にわ