共働きが一般化する中、結婚や育児は女性看護師にどのような影響を与えているのでしょうか。結婚相手紹介サービスを提供する株式会社オーネット（東京都中央区）が実施した「女性看護師の結婚と仕事」に関する調査によると、半数近くの人が「結婚は仕事に良い影響を与えている」と回答したことがわかりました。【グラフ】結婚は仕事に良い影響があると思いますか？（調査結果を見る）調査は、関東近郊に居住する20〜60代の既婚女性