きのう、札幌市中央区に商業施設やオフィスが入る複合施設「ライラックスクエア」が開業し、セレモニーが開かれました。（テープカット）「ライラックスクエア、オープンです。どうぞ」きのう、札幌市中央区にオープンしたのは、アクサ生命が手掛ける複合施設「ライラックスクエア」です。オープニングセレモニーには秋元札幌市長らが参加しました。（秋元克広 札幌市長）「色々な国際会議を