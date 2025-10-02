¡ãÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó½éÆü¡þ2Æü¡þ¥Á¥§¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡þ6616¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äº£½µ¤Î¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥×¥í¥¢¥ÞÌä¤ï¤ºÆüËÜ°ì¤Î½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ò·è¤á¤ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ËèÇ¯¡¢²ñ¾ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¹Ô¤¦Âç²ñ¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©¤¬ÉñÂæ¡£¥³¡¼¥¹¤Î¾õ¶·¤Ï¡©¤½¤³¤Ç³èÌö¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ï¡©ÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¤Î¥³¡¼¥Á·ó¥­¥ã¥Ç¥£¤òÌ³¤á¤ëÂçÀ¾æÆÂÀ»á¤¬Å¸Ë¾¤òÀê¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°õ¾Ý·ãÊÑ¡ª¿ûÉö²Ú¤¬¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¢£¿­