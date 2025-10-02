大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)のトークショーが1日、都内で開催され、主人公・蔦屋重三郎(横浜流星)の母親・つよを演じている女優の高岡早紀が登壇した。「『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』トークショーin中央区」に登壇した高岡早紀江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸のメディア王にまで成り上がった“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜流星)の波乱万丈