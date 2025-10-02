優れた視力と聴力で広大な空を飛び回る鳥たち 生きるために発達した優れた器官 暗い場所でものが見えづらくなることを「鳥目」といいますが、実際に鳥が暗闇に弱いかというと、まったくそんなことはありません。むしろ、ほとんどの鳥が夜にも目が見えており、活動の中心が昼間であっても夜に長い距離を飛んで移動する鳥も多くいます。特にフクロウやヨタカの仲間など、夜行性の鳥類は夜間に目がききます。これは少ない光を効率よ