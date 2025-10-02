◆凱旋門賞追い切り（１日・コワイラフォレ調教場）栗毛の馬体が軽やかに駆け抜けた。ビザンチンドリームは国分優（レースはマーフィー）が騎乗し、コワイラフォレの芝コースで追い切った。柔らかい身のこなしで、重たい馬場でも推進力は落ちなかった。坂口調教師は「すごくいい動き。パワーアップしましたね。心身ともに成長しています。フレッシュでいい状態にあります」と満足そうな表情を浮かべた。前走のフォワ賞で、難敵