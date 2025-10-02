◆米大リーグワイルドカードシリーズ第２戦ドジャース―レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＢ・ロートベット捕手（２８）が１日（日本時間２日）、ワイルドカードシリーズ第２戦となる本拠地・レッズ戦の試合前会見に出席し、この日バッテリーを組む山本由伸投手（２７）に絶大な信頼感を口にした。レイズからトレード期限直前の７月末に加入したロートベットだが、ドジャー