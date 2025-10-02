この漫画は書籍『発達障害、認められない親わが子の正解がわからない』（著者：ネコ山）の内容から一部を掲載しています（全14話）。 ■これまでのあらすじシュウが発達障害かどうかで夫と意見が対立した数日後、さくらに区役所の保健師から電話が入りました。発達支援教室を利用できなかったことを気にしつつも、さくらは幼稚園のプレ教室に申し込んでいることを伝えます。しかし、保健師の反応は不安をにじませるものでした。