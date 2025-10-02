10月10日に日米同時公開される『トロン』シリーズ最新作『トロン：アレス』より、ダンスチーム・アバンギャルディが本作の世界観を表現したパフォーマンス特別映像が公開された。 参考：『トロン：アレス』IMAXなどプレミアムラージフォーマット上映決定NINの特別映像も 世界で初めて長編映画としてCGを本格導入した1982年のSF映画『トロン』。本作は、2010年に公開された続編『トロン：レ