別名“石直球”と言われた寡黙な右腕が、最後の一球を投じた。呉昇桓（オ・スンファン）。韓国プロ野球の歴史にその名を刻み、阪神タイガースでもファンを熱狂させたクローザーの引退試合が、9月30日、大邱サムスン・ライオンズ・パークで行われた。【写真】韓国が「惨憺たる失敗」と批判した阪神助っ人KIAタイガースを迎えた一戦は、サムスンが5-0で快勝。ルーウィン・ディアスがKBO史上初となる「50本塁打・150打点」を達成する